الخارجية: استمرار حملة عودة الاحباب واليوم تصل دفعة جديدة عددها 326 مواطناً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مستشار وزير الخارجية، د. أحمد الديك، استمرار حملة عودة الأحباب، حيث ستصل أرض الوطن، اليوم، دفعة جديدة عددها 326 مواطناً.



وأشار الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، إلى أنه تم أيضاً حل مشكلة العالقين بالبحرين وبنغلاديش، وسيصلون أرض الوطن اليوم، وعددهم 12 مواطناً من البحرين و21 من بنغلاديش، منهم خريجون عسكريون ومدنيون.



وبشأن المغادرين من أرض الوطن، قال الديك: إن العدد المتبقي قليل، حيث من المقرر، أن يغادر منهم اليوم 36 مواطناً إلى تركيا كما ستغادر دفعة أخرى في الرابع والعشرين والثلاثين من هذا الشهر إلى أميركا.



وبالنسبة للرحلات القادمة المتبقية، أوضح الديك، أنها ستكون في السادس والعشرين من الشهر الجاري من أميركا، وفي السابع والعشرين من السعودية، والأول من أيلول/ سبتمبر المقبل من اميركا.