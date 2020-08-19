هيئة شؤون الأسرى: الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير ماهر الأخرس، إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم الخامس والعشرين على التوالي في عزل معتقل (عوفر) رفضاً لاعتقاله الإداري.



وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء: إن إدارة سجون الاحتلال، قامت الاسبوع الماضي بتجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر جديدة.