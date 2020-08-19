وزيرة الصحة: عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) مستقر ما بين 400 إلى 500

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين مستقر، حيث تتراوح الاصابات اليومية ما بين 400 إلى 500 مصاب.



وقالت الكيلة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء: إن عدد الإصابات مرتفع، لكنه مستقر، مبينة أن الإصابات التي سيتم الإعلان عنها، ستكون بنفس الوتيرة السابقة مع ارتفاع سجلته بعض المحافظات مثل: أريحا ونابلس وقلقيلية وضواحي القدس.



وجددت الكيلة دعوتها للمواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي؛ لتفادي الإصابة بالفيروس، نظراً لعدم وجود علاج أو لقاح له حتى الآن.



وبينت الكيلة، أن بروتوكول منظمة الصحة العالمية، فيما يخص المصابين، قد تغير حيث يتم حجر المصابين لعشرة أيام، نظراً لأن العدوى تنتقل خلال السبعة أيام الأولى من الإصابة.