المطران حنا: القدس تعيش مأساة غير مسبوقة

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا، رئيس ـساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إن مدينة القدس، تعيش مأساة غير مسبوقة فهنالك استهداف خطير للمقدسات والاوقاف والمؤسسات الوطنية، كما أن الشخصيات الفلسطينية المقدسية مستهدفة، وتتم ملاحقتها بالاعتقالات بهدف كم الأفواه.



وأضاف المطران حنا: "أتى وباء (كورونا) كي يجعل الناس يعيشون في اوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، فكان الله في عون شعبنا في هذه المدينة المقدسة وفي سائر ارجاء وطننا الحبيب، حيث الجميع يعانون من تبعات هذه الجائحة كما انهم يعانون من سياسات الظلم والقمع والاستهداف الممارسة بحق شعبنا الفلسطيني، وخاصة بحق مدينة القدس، التي تسلب وتسرق من أصحابها الأصليين في كل يوم وفي كل ساعة".



وذكر حنا، أن القدس في خطر شديد، ولكننا لن نفقد الأمل لأننا أصحاب قضية عادلة فبوحدتنا وتضامننا ووعينا نحن قادرون على أن نحمي مدينتنا، وأن نصون مقدساتنا المستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى.