حلس: ما يجمعنا بحركة حماس أكبر بكثير مما يفرقنا

أحمد حلس

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس: إن الأنظمة المطبعة، لن تنجح في شطب فلسطين من ذاكرة الأمة.



وأضاف في كلمته خلال خلال المسيرة الشعبية الجماهيرية الحاشدة "التطبيع خيانة" اليوم الأربعاء: أننا "سندافع عن شعبنا وأرضنا بوحدتنا الوطنية.



وقال: "ما يجمعنا بحركة حماس أكثر بكثير مما يفرقنا، و"لن تمر صفقة ترامب ولا خطة الضم ولن نقبل بالتطبيع".



وثمن القيادي في فتح، مشاركة قوى شعبنا في الاجتماع الوطني الذي عُقد أمس برام الله، موجهة التحية للجماهير التي خرجت في غزة رفضا للتطبيع وكذلك الجماهير التي تخرج بالضفة.



وقال حلس: فلسطين ستبقى حاضرة في عقول وقلوب أبناء أمتنا العربية والاسلامية وكل الاحرار في العالم.