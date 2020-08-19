القيادي الحاج: مشاركة حماس بالاجتماع الموحد يُعبر عن مسؤولية وطنية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة (حماس) في مدينة جنين، خالد الحاج، أن قرار حركة حماس بالمشاركة بالاجتماع الفلسطيني الموحد، قرار حكيم، سواء في بعده الوطني أو السياسي أو الاثنين معاً.



واعتبر القيادي الحاج، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن اتصال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، بالرئيس محمود عباس، يعبر عن المسؤولية الوطنية الفلسطينية من الحركة، تجاه القضية والأرض والمقدسات والإنسان الفلسطيني.



وقال الحاج: "إن الحركة بفكرها وعملها وعمقها العربي والإسلامي، لم تكن يوماً ديكوراً لأحد، ولم تكن قراراتها إلا ذاتية وذات دلالات وأبعاد استراتيجية وآنية وطنية في ذات الوقت".



وأضاف: "لم يكن في بال حركة (حماس)، وهي ذاهبة للمشاركة في الاجتماع الفلسطيني الموحد، أنها ذاهبة لتغيير عقيدة حركة (فتح) السياسية، أو إلقاء دولة الإمارات في بحر الخليج العربي أو غير ذلك، إنما هي مشاركة سياسية، عبرت فيها الحركة عن موقفها السياسي، تجاه خطوة دولة الإمارات، ودعم وتأييد لموقف فتح والسلطة ومنظمة التحرير، الرافض لخطوة دولة الإمارات، وصفقة القرن".



وشارك في الاجتماع القيادي من حركة (حماس) حسن يوسف، والذي عقد بمقر منظمة التحرير في رام الله؛ لمناقشة اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.