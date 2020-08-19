"الصحة" بغزة: ارتفاع عدد إصابات اليوم بفيروس (كورونا) إلى تسع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، بتسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في القطاع.
أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، بتسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في القطاع.
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحالات الست داخل مراكز الحجر الصحي لعائدين مؤخراً عبر معبر رفح.
وتابعت: بذلك يكون إجمالي ما تم تسجيله منذ صباح اليوم الاربعاء تسع إصابات جديدة بالفيروس، بعد تسجيل ثلاث إصابات في وقت مبكر من صباح اليوم.
وتابعت: بذلك يكون إجمالي ما تم تسجيله منذ صباح اليوم الاربعاء تسع إصابات جديدة بالفيروس، بعد تسجيل ثلاث إصابات في وقت مبكر من صباح اليوم.
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