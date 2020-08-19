تيسير خالد: اسبرطة الخليج قوة إقليمية في ثوب الإمبراطور

تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

علق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على اتفاق التطبيع الثلاثي بين الولايات المتحدة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والإمارات العربية، وما يرافقه من نشر ونفي لصفقات تسليح.



وقال خالد: "قليلون هم الذين يعرفون تاريخ إسبرطة اليونانية، دولة المدينة العسكريتارية، فلا بأس من التذكير بها في ضوء محاولات الإمارات العربية لعب دور إسبرطة الخليج في زمن لا مكان فيه لغير المؤهلين للعب دور القوة الإقليمية".



وأضاف: قليلون أيضاً يعرفون حكاية ثوب الإمبراطور الخيالية، ولا بأس كذلك من التذكير بها في ضوء حكاية واقعية مشابهة يرسمها نتنياهو لدولة إسبارطة الخليجية.



وختم تيسير خالد قائلاً: سكان الإمارات عشرة ملايين، عشرهم فقط مواطنون إماراتيون، يملكون ثروة طائلة، تسلل لها نصاب محتال كنتنياهو، ونسج منها في الوهم ثوباً ذهبياً. دولة إسبرطة الخليج، إذا جمعنا أدوارها في اليمن وسوريه وليبيا، وقعنا على صورة مشوهة، أما ثوب الإمبراطور، فقد فاز نتنياهو منه بالذهب، وترك الإمبراطور المخدوع، يسير عارياً وسط رعاياه.