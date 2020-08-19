شؤون فلسطينية

المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار في الجزائر تؤكد وقوفها إلى جانب فلسطين ورفضها للتطبيع

المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار في الجزائر تؤكد وقوفها إلى جانب فلسطين ورفضها للتطبيع
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار في الجزائر، اليوم الأربعاء، أن القضية الفلسطينية، هي القضية المركزية الأولى للجزائر، وتخاذل بعض الأنظمة العربية وآخرها تطبيع الامارات مع دولة الاحتلال، لن يثبط عزمنا كجزائريين في الوقوف إلى جانب فلسطين، ورفضنا للتطبيع العربي مع إسرائيل.

وأضاف البيان: "أن تخاذل وتواطؤ بعض الأنظمة العربية وآخرها تطبيع الإمارات مع دولة الاحتلال لن يثبط عزمنا أيضاً في دعم حق الشعب الفلسطيني، غير القابل للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أن فلسطين، تسكن وجدان كل جزائري في السياسة والاقتصاد وفي الأنشطة كافة، وهي نموذج في المقاومة، ومثال رائع في التحدي والتصدي.

وأكدت في بيانها، على الموقف الثابت للجزائر مع فلسطين على المستويين الرسمي والشعبي، ولا يختلف اثنان في ذلك، وعلى وقوفها بجميع مناضليها مع فلسطين، وعلى الموقف الرافض للتطبيع مع الاحتلال، أو فتح سفارة لإسرائيل فوق أراضيها الطاهرة المرويّة بدماء مليون ونصف مليون شهيد.

ودعت الدول العربية إلى ضرورة التوحد والالتفاف والتمسك بالقضية الفلسطينية.

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