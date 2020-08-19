شؤون فلسطينية

(بالتل) تُقدم خدمة الإنترنت مجاناً لمراكز الحجر الصحي في قطاع غزة

(بالتل) تُقدم خدمة الإنترنت مجاناً لمراكز الحجر الصحي في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قدمت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، خدمات الإنترنت لمراكز الحجر الصحي بقطاع غزة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعبيرًا عن التزامها تجاه أبناء شعبنا في ظل جائحة (كورونا) وظروف الحجر والإغلاق، التي فرضها الوباء.

وأكدت الشركة، أن هذه المبادرة جاءت من منطلق التزام (بالتل) ومسؤوليتها الوطنية والاجتماعية في ظل حالة الطوارئ، بالإضافة إلى حاجة مراكز الحجر الصحي لخدمات الإنترنت؛ لذلك قامت بتركيب خطوط مجانية في مراكز الحجر الصحي ومضاعفة السرعة لأكثر من 30 مركز حجر صحي داخل محافظات القطاع، كما عملت الطواقم الفنية والميدانية على مدار الساعة خلال فترة الحجر لضمان تمتع المواطنين والكوادر الطبية المتواجدة داخل مراكز الحجر الصحي بخدمات الإنترنت وبأفضل صورة، مما يمكّنهم من التواصل مع عائلاتهم، ويعزز قدرتهم على الصمود واستكمال أعمالهم عن بُعد طيلة فترة الحجر.

جاءت هذه المبادرة المميزة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي بدورها أشرفت على تنفيذ هذه المبادرة، وقدمت جميع التسهيلات المطلوبة في جميع مراكز الحجر الصحي، وساهمت هذه المبادرة والتعاون المشترك في توفير خدمات الاتصالات في العديد من المناطق أهمها مركز حجر صحي أصداء في خانيونس ومركز حجر صحي  دير البلح ومركز حجر صحي رفح ومركز حجر صحي بيت حانون حيث تم توفير سرعات عالية بتقنية الفايبر بسرعات تصل الى 150 ميجا في كل مركزحجر صحي.

وواصلت "بالتل" توجهها ضمن سلسلة من الإجراءات والمبادرات لدعم شعبنا خلال هذه الجائحة التي أصابت كافة الدول والتي تمثلت في الاستثمار بالكوابل البحرية وزيادة سعتها بنسبة 80% لمواكبة الازدياد الكبير في استخدام الإنترنت، كما أطلقت مبادرة لرفع سرعة الانترنت لخدمة أساتذة الجامعات الفلسطينية لسرعة تصل حتى 30 ميجا مجاناً وقدمت لهم جهاز مودم مجاني لدعم عملية التعليم الإلكتروني، بالإضافة الى رفع سرعة مجاني لمشتركي سرعات 4 و 8 ميجا للسرعة التي تليها مجاناَ لمدة شهر، ولضمان استمرار تمتع مشتركيها بخدمات الانترنت وتقديراً لحاجتهم للإنترنت خلال فترة الحجر سواء كانت من أجل التعليم أو التواصل أو متابعة تطورات فايروس (كورونا) التزمت "بالتل" بعدم فصل الخدمة عن كافة مشتركيها وأكدت على وجود العديد من التسهيلات المرتبطة بعملية التسديد بما يلائم مستوى دخل المواطن الفلسطيني.

ومن الجدير ذكره، أن (بالتل) حرصت على تغطية أكبر عدد ممكن من مراكز الحجر الصحي من خلال تغطية 6 مراكز في الشمال و6 مراكز في دير البلح و7 مراكز في خانيونس و5 مراكز في رفح و8 مراكز في غزة. 

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