السودان: إقالة المتحدث باسم الخارجية على خلفية تصريحاته بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل

حيدر بدوي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (الجزيرة) القطرية، بأن الحكومة السودانية أقالت، الناطق الرسمي باسم الخارجية، على خلفية تأييده تطبيع العلاقات مع إسرائيل.



وكانت وزارة الخارجية السودانية، قالت أمس الثلاثاء، إنها "تلقت بدهشة" تصريحات المتحدث باسمها حيدر بدوي، عن سعي الخرطوم لإقامة علاقات مع إسرائيل.



وأضافت في بيان صادر عن وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين: "وجدت هذه التصريحات وضعا ملتبسا يحتاج للتوضيح".



وأضاف البيان أن "أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان"، وقال: "لم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن".



وفي وقت سابق الثلاثاء، قال بدوي: إن لقاء رئيس المجلس السيادي "عبد الفتاح البرهان" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، قبل أسابيع، كان "خطوة جريئة فتحت الباب أمام اتصالات يمكن أن تتم بين الطرفين".



وأضاف: "نسعى لأن يكون ملف التعامل مع إسرائيل لدى الخارجية باعتبارها وزارة سيادية".



وأشار المتحدث إلى أن "الاتجاه نحو إقامة علاقات مع إسرائيل ليس بالجديد وسبقنا إليه وزير خارجية النظام البائد إبراهيم غندور".



وأكمل: "نحن لسنا أول دولة تطبع مع إسرائيل وعلاقتنا مع اليهود قديمة منذ عهد موسى عليه السلام، وسنناقش التطبيع مع إسرائيل في دهاليز السلطة بالخرطوم ولسنا تبعا لغيرنا".



وتابع: "تطبيعنا مع إسرائيل سيكون مختلفا ومن نوع فريد ولا يشبه الدول الأخرى".



وقال: "إسرائيل ستستفيد من السودان، ونحن سنستفيد منها ويجب التعامل ند بند، إسرائيل ستستفيد منا فائدة عظيمة"