دولي

البرازيل.. إصابات (كورونا) تتجاوز 3.4 مليون وحصيلة الضحايا تلامس 110 آلاف

البرازيل.. إصابات (كورونا) تتجاوز 3.4 مليون وحصيلة الضحايا تلامس 110 آلاف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 47784 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و1352 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت الوزارة، يوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات، بلغ 3 ملايين و407 آلاف و354 إصابة، وحصيلة الضحايا 109 آلاف و888 شخصاً منذ بدء انتشار الوباء وفق (رويترز).

وتجدر الإشارة إلى أن البرازيل من أكثر الدول انتشاراً للفيروس، وتحتل المركز الثاني عالمياً، بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات.

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