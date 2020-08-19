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الصحة العالمية: أبحاث (كورونا) تواجه عجزاً بمليارات الدولارات

الصحة العالمية: أبحاث (كورونا) تواجه عجزاً بمليارات الدولارات
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية: إن مبادرة تقودها الأمم المتحدة للإسراع من تطوير لقاحات وأدوية لعلاج مرض (كوفيد- 19) الذي يسببه فيروس (كورونا)، تواجه فجوة تمويلية واسعة.

وأوضحت متحدثة باسم المنظمة في جنيف، إن المشروع تلقى تعهدات بقيمة 2,5 مليار دولار، بينما تقدر المنظمة، أن هناك حاجة إلى 31,3 مليار دولار لتمويله على مدى فترة أولية مدتها 12 شهراً وفق (القدس العربي).

وتدعو المبادرة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر للمانحين في بروكسل خلال شهر أيار/ مايو الماضي، إلى توزيع عادل لأي لقاحات أو أدوية مستقبلية على الدول النامية والمتقدمة.

وتضم المبادرة، مؤسسات صحية خيرية بارزة مثل مؤسسة بيل آند ميليندا جيتس، وجافي وفاكسين أليانس وويلكوم تراست ومقرها بريطانيا.

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