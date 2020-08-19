الحية: نحذر أي دولة من التطبيع مع الاحتلال ونرفض ذلك من أي دولة كانت





وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: إن رسالتنا إلى إخواننا في الضفة بأن يثوروا على الاحتلال لإفشال مخططاته.





وشدد على "أن أيدينا على الزناد، والقصف سيواجهه القصف، والصواريخ ستواجهها الصواريخ، والقتل بالقتل".



يتبع..



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: "إننا نقف مجددًا وقفة غضب تنديدًا بالتطبيع مع الاحتلال".وأضاف في كلمته خلال المسيرة الشعبية الجماهيرية الحاشدة "التطبيع خيانة" اليوم الأربعاء: "نقف اليوم موحدين في مواجهة مشاريع التطبيع و(صفقة القرن).وشدد الحية على أن فلسطين لها شعب يبذل الغالي والنفيس حماية لأرضه وقدسه، ومظاهر الوحدة في فصائلنا دليل واضح على أن شعبنا يُراهن عليه، نتوحد اليوم في مواجهة المخاطر والتحديات.