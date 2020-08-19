شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تندد بالمشاريع الاستيطانية التوسعية على أراضي قرى جبارة وشوفة بطولكرم

النضال الشعبي تندد بالمشاريع الاستيطانية التوسعية على أراضي قرى جبارة وشوفة بطولكرم
رام الله - دنيا الوطن
دانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم، اليوم الأربعاء، إجراءات الاحتلال التعسفية، التي تستهدف تجريف مساحات واسعة أراضي المواطنين في قرى شوفة وجبارة والراس، وتكريس السياسة التوسعية الاستيطانية، واستغلال الظروف المحيطة؛ للانقضاض على الأرض الفلسطينية، وفرض سياسية الأمر الواقع.

واعتبرت الجبهة، أن القرار الإسرائيلي بمصادرة أراضي المواطنين، يهدف إلى الاستيلاء على هذه الأراضي ضمن مخطط الاحتلال الرامي إلى المزيد من نهب الأراضي الفلسطينية، وضمها إلى المستوطنات اللاشرعية تحت ذريعة إقامة منطقة صناعية استيطانية.

ونددت الجبهة بإجراءات الاحتلال التعسفية في بلدتي شوفة وجبارة والمنطقة ككل جنوب طولكرم، والتي تستهدف مصادرة أراضي واسعة من هذه القرى، بهدف إقامة منطقة صناعية استيطانية، وشق طرق استعمارية، تربطها بمستعمرة (افني حيفتس) الممتدة على أراضي القرى والبلدات المجاورة وتقطيع أوصال المحافظة وفصل مناطقها الجنوبية عن محافظة طولكرم.

وأهابت الجبهة بمنظمات المجتمع الدولي، وبمؤسسات حقوق الإنسان ، وباللجنة الدولية للصليب الأحمر، التدخل لمساعدة الأهالي بالوصول إلى أراضيهم ومزارعهم وإلزام الاحتلال بوقف إجراءاته التعسفية ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية.

وأشارت الجبهة إلى أن استمرار الاحتلال بممارساته وسياساته التعسفية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والشرعية الدولية واعتداء على ممتلكات المواطنين وأراضيهم ، وهذه السياسات والمواقف المعادية ستؤدي إلى المزيد من الاحتقان وتوتير الأوضاع وحصول نتائج لا تحمد عقباها ولا يتحمل مسؤوليتها سوى الاحتلال.

وأكدت الجبهة بدء الحراك الفلسطيني على كافة المستويات والاتجاهات وان اجتماعات عقدت بهدف متابعة مخاطر التجريفات ومخططات الاحتلال لاستهداف أراضي المواطنين وإقامة مجمع صناعي استيطاني وان كل الجهود الوطنية متضافرة على مستوى رسمي من قبل المحافظة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان والجهات ذات العلقة وعلى المستوى الشعبي في إطار فصائل العمل الوطني واللجان الشعبية والهيئات المحلية والأهالي بشكل عام، حيث تقرر إطلاق سلسة فعاليات ميدانية للتصدي لإجراءات الاحتلال وصولاً إلى إفشال مخططاته وإجباره على وقف العمل بتجريف الأراضي وإقامة ما يخطط له بشكل مستفز وغير قانوني.

ودعت الجبهة إلى ضرورة تعزيز المشاركة الشعبية والجماهيرية الواسعة لمقاومة سياسات ومشاريع الاحتلال التوسعية، وإطلاق شعلة المقاومة الشعبية لتشكل رداً شعبياً ووطنياً عاماً ضد هذا الاحتلال وإجراءاته العدوانية، مشددةً على ضرورة توفير كل مقومات الدعم ، وتمكين الصمود لأهالي القرى المستهدفة ليتمكنوا من الصمود فوق أراضيهم.

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