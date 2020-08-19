الاحتلال يعتقل موظفَين للأوقاف في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، اثنين من موظفي الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، كما واعتقلت شابًا كان يتلو القرآن في باحات الأقصى.



وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت رئيسة شعبة حارسات المسجد الأقصى، زينات أبو صبيح، وموظف لجنة الإعمار في المسجد، مروان الأشهب، وهما على رأس عملهما داخل ساحات المسجد الأقصى.



وأضافت المصادر، أن سلطات الاحتلال، اعتقلت شاباً فلسطينياً، كان يتلو القرآن خلال اقتحامات المستوطنين.



وتزامن الاعتقال مع اقتحام عشرات المستوطنين لباحات الأقصى، عبر باب المغاربة، وسط حراسة أمنية مشددة.