شؤون فلسطينية

قوى جزائرية: اتفاق التطبيع "الإماراتي- الإسرائيلي" تجسيد لخطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية

قوى جزائرية: اتفاق التطبيع "الإماراتي- الإسرائيلي" تجسيد لخطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت أكثر من 90 من القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية الجزائرية، بياناً لرفض التطبيع ما بين الإمارات والاحتلال الإٍسرائيلي، واعتبرته تجسيداً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ (صفقة القرن).

واعتبر البيان الذي صدر عنهم اليوم الأربعاء، أن هذا الاتفاق غادر وغير مشروع، ويشكل اعتداءً صارخًا على الحقوق الدينية والقومية والوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، وخروجًا عن التوافق العربي والإسلامي، وضربًا للأمن القومي العربي.

وحسب البيان، فإن "هذا الاتفاق تحدٍ لإرادة شعوب الأمة العربية والإسلامية وقواها الحية، المتمسكة بفلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

ودعا الموقعون الشعب الجزائري، وكافة الشعوب العربية والإسلامية بكل نخبها الاعلامية والسياسية والمجتمعية والثقافية والفنية والرياضة في هذه اللحظة التاريخية الفارقة إلى التعبير بكل الأساليب الحضارية عن رفض التطبيع مع الاحتلال بكل أشكاله وإدانة الخطوة الإماراتية، وكل من ساندها.

ودعوا لضرورة التأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية والقومية والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده، وعزل الكيان ومحاسبته على جرائمه أمام المحافل الدولية ومؤسساتها.

ودعا الموقعون السلطات الرسمية الجزائرية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة هذه الخطوة لما تمثله من خطورة بالغة على القضية الفلسطينية، والعمل على عدم السماح بتمرير خطوات من شأنها الإضرار بنضال الشعب الفلسطيني المشروع في استرجاع سيادته وأرضه ومقدسات الأمة.

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