"المرور" بغزة: إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع









ووفق إدارة المرور، فإن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر، على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.



كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



ونتج عن هذه الحوادث إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

رام الله - دنيا الوطنأفادت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الأربعاء، أنها سجلت لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، ثلاثة حوادث سير.