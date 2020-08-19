فلسطين تُسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) بمحافظتي الخليل ونابلس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت فلسطين، اليوم الأربعاء، حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



وأفادت وزارة الصحة عبر حسابها على (فيسبوك)، بوفاة مواطنيْن يبلغان من العمر (34 و80 عاماً)، بفيروس (كورونا).



وأضافت: أن الحالتني من (دورا) بمحافظة الخليل، و(حوارة) بمحافظة نابلس.



وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أمس الثلاثاء، تسجيل ثلاث حالات وفاة و612 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و83 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.