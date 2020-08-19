التشريعي بغزة تشيد بموقف مجلس الأمة الكويتي المناهض للتطبيع مع الاحتلال

مجلس الأمة الكويتي

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد المجلس التشريعي، بغزة، بموقف مجلس الأمة الكويتي، الرافض للتطبيع مع الاحتلال، والمتمسك بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في قضيته، وقضية الأمة المركزية، وهي القضية الفلسطينية.



وأثنت رئاسة المجلس التشريعي، بغزة، في بيان لها اليوم الأربعاء 19 آب/ أغسطس 2020، على تجديد مجلس الأمة الكويتي دعوته للحكومة الكويتية، التأكيد على موقف الكويت أميراً وشعباً وحكومةً وبرلماناً، المناهض للتطبيع مع الاحتلال.



واعتبرت رئاسة المجلس، أن موقف مجلس النواب الكويتي دليل على أن الأمة الإسلامية لا تزال حية، وأن التطبيع مع الاحتلال لا يزال وصمة عار على من يتهافتون عليه، مطالبة كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، أن تحذو حذو مجلس الأمة الكويتي.



وطالبت رئاسة المجلس، البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بتشكيل جبهة برلمانية لنصرة القضية الفلسطينية، والتأكيد على أن التطبيع خيانة وجريمة لقضايا الأمة وأحرار العالم، مع ضرورة عزل المطبعين.



يذكر، أن نواب مجلس الأمة الكويتي، رفعوا مذكرة لحكومة بلادهم، يؤكدون فيها الثبات على موقفهم الرافض للتطبيع، واستمرار دعم القضية الفلسطينية.