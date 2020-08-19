الاحتلال يعتقل رئيسة شعبة الحارسات في الأقصى زينات أبو صبيح

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رئيسة شعبة الحارسات في المسجد الأقصى المبارك، زينات أبو صبيح.



وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال، اعتقلت أبو صبيح من باحات الأقصى، وذلك في إطار الاستهداف المتواصل لحراسته وسدنته.