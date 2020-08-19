شؤون فلسطينية

غزة: الاقتصاد تحرر 37 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

غزة: الاقتصاد تحرر 37 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية
غزة-الدائرة الإعلامية
حررت وزارة الاقتصاد 37 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية في محافظات غزة ورفح والشمال.

وأوضحت الوزارة، أن طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك، نظمت 130 جولة وزيارة تفتيشية على المحال والمصانع والأسواق وثلاجات تخزين الفواكه والمطاعم.

وقالت الوزارة: إن طواقمها ضبطت 2000 صينية مُعاد تدويرها من أحد المطابخ، وثلاجة تخزين في أحد المطاعم الشعبية لا تتوفر فيها المعايير الصحية، إلى جانب عصائر غازية ومواد غذائية غير صالحة، وتم إتلافها.

وتم أخذ عينات من قبل طواقم الوزارة، لمنتجات متنوعة خلال الجولات من أجل فحصها في مختبرات الوزارة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وخلال جولاتها الميدانية، حررت الطواقم عدداً من التعهدات والاستدعاءات بحق التجار؛ لاستكمال إجراءاتهم في الوزارة.

وأكدت الوزارة، أنها لن تسمح بممارسة الغش على المواطنين، ودعتهم للتأكد من البضائع، التي يتم شراؤها، وتاريخ صلاحيتها.

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