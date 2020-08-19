قلقيلية: تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
والحالات موزعة وفق تصريح للمحافظ عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك) في مدينة قلقيلية، بواقع ست إصابات، وبلدة "حبلة" أربع إصابات.
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
والحالات موزعة وفق تصريح للمحافظ عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك) في مدينة قلقيلية، بواقع ست إصابات، وبلدة "حبلة" أربع إصابات.
وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 243 إصابة، فيما هناك عدد من العينات ننتظر نتائجها، سيتم الإعلان عنها حال ظهورها.
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