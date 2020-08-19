قلقيلية: تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة



والحالات موزعة وفق تصريح للمحافظ عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك) في مدينة قلقيلية، بواقع ست إصابات، وبلدة "حبلة" أربع إصابات.





وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 243 إصابة، فيما هناك عدد من العينات ننتظر نتائجها، سيتم الإعلان عنها حال ظهورها.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.