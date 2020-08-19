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السعودية: عدم حظر السلاح على إيران سيفضي لمزيد من الدمار والخراب

السعودية: عدم حظر السلاح على إيران سيفضي لمزيد من الدمار والخراب
رام الله - دنيا الوطن
جدد مجلس الوزراء السعودي، دعوة المملكة للمجتمع الدولي، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى تمديد حظر السلاح على إيران والتأكيد على أن رفع الحظر الدولي عن إيران، فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة، سواء التقليدية أو غير التقليدية، "سيفضي لمزيد من الدمار والخراب".

جاء ذلك، ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث نوه المجلس بما تحقق من دقة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية خلال موسم الحج الاستثنائي هذا العام، الذي قُضيت مناسكه وأُديت شعائره، بشكل آمن وصحي وفق (العربية).

وثمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان، بتقديم العون والمساعدة، إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، بتسيير جسر جوي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

سياسياً، أشار المجلس إلى ما تضمنه "البيان الختامي" وإعلان "شركاء السلام المستدام في السودان"، الصادران عن الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، الذي استضافته المملكة عبر الاتصال المرئي، من تشديد على أهمية احترام سيادة السودان واستقلال قراره ومعالجة أسباب النزاع للوصول إلى سلام شامل يعزز وحدته الوطنية وأمنه الإقليمي.

كذلك جدد، حرص المملكة على استكمال جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في الجمهورية اليمنية، وأن تقديم الآلية الجديدة لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وما تتضمنه من نقاط تنفيذية، يعد تجسيداً لتمسك المملكة بهذا الاتفاق الموقع في نوفمبر 2019.

وتطرق المجلس إلى البيان المشترك الصادر عن وزراء الطاقة في كل من المملكة والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق، عقب استعراضهم التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي، وما أكدوا عليه من التزامهم التام باتفاق أوبك بلس.

اقتصادياً، وافق المجلس على اتفاق بين الحكومة السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية في شأن تعديل اتفاقية تمديد وتعديل بين حكومة المملكة و"شيفرون" في المنطقة المقسومة، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق، وعلى انضمام السعودية إلى اتفاق استراسبرغ الخاص بالتنصيف الدولي للبراءات، وتفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وحكومة غويانا التعاونية في مجال خدمات النقل الجوي، وتفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية وإدارة محفوظات الدولة في اليونان، كما وافق على نظام مكافحة التستر، بالصيغة المرافقة للقرار، كذلك وافق على تعيين الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي، وديفيد واين كالستش عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء من المتخصصين في مجال عملها.

وأقر ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقا) وهيئة الرقابة والتحقيق (سابق) والهيئة العامة للمنافسة، عن أعوام مالية سابقة.

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