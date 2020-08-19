ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في الأسر

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رام الله - دنيا الوطن

دخل ثلاثة أسرى من محافظة جنين، اليوم الأربعاء، أعواماً جديدة في سجون الإحتلال الإسرائيلي.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور أن الأسير عبد الله أحمد فارس العارضة (41 عاماً) من بلدة عرابة جنوب جنين، دخل عامه الـ22 في الأسر، وهو معتقل منذ تاريخ 19/08/1999، ومحكوم بالسجن لمدة 26 عاما.



وأضاف أن الأسيرين محمد داود متعب محمد طحاينة (45 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية، وعمار صبحي عبد عثمان موسى (42 عاماً)، من بلدة سيلة الظهر، دخلا عاميهما الـ18 في الأسر.



وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلتهما بتاريخ 19/08/2003، وحكمت على الأسير طحاينة بالسجن (19) عاماً، والأسير موسى (21) عاماً.