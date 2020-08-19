الكويت ترد على كوشنر.. ملتزمون بموقفنا من التطبيع مع إسرائيل





فقد قالت مصادر حكومية إن الكويت ملتزمة موقفها من التطبيع مع إسرائيل، ولم يتغيّر، موضحة أن هذا الموقف ينطلق من مصالحها الوطنية الثابتة منذ سنين، وبما يحقّق مصالح الشعب الفلسطيني وفق جريدة (القبس ).





وأضافت المصادر: إن موقف الكويت منذ البداية كان، وما زال، داعماً للقضية الفلسطينية على كل الأصعدة والمستويات. وفي السياق، أصدر 41 نائباً بياناً يرفض التطبيع، ويؤكد موقف القيادة الثابت من مناهضة الكيان الصهيوني، ودعم قضية فلسطين العادلة.





وقال النواب في البيان: إن جرائم الاحتلال لا يمكن أن نلغيها أو ننزعها من نفوس أبنائنا، ولا يخفف من فداحتها تطبيع، حيث إن هذا الكيان ما زال يرتكب أبشع الجرائم بحق البشر والشجر، وحتى الحجر.





وأضاف البيان: إن الشعب الكويتي بجميع أطيافه لن يقبل أي تراجع عن التزام حكومة بلاده قضية العرب والمسلمين الأولى، وسيبقى يشد على يد القيادة السياسية في موقفها الشجاع والثابت تجاه القضية على مر السنين.





رام الله - دنيا الوطنسريعاً، وفي أقل من 24 ساعة، جاء الرد الكويتي على تصريحات جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره، التي وصف فيها موقف الكويت المؤيّد لفلسطين بأنه راديكالي وغير بنّاء.