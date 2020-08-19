الحية: تربطنا مع فتح علاقة جيدة خاصة بعد قرار الضم الإسرائيلي

وتابع: الاحتلال الإسرائيلي، يهدف من عدوانه على قطاع غزة إلى عزل الشعب الفلسطيني عن خيار المقاومة، ولكن المقاومة لم تنكسر، واستمر التفاف شعبنا حولها.



وقال الحية: إن الاحتلال يواصل حصاره على قطاع غزة، عقب فشل الأهداف التي خاض لأجلها الحرب، مشيراً إلى أن المقاومة فرضت على الاحتلال معادلات اشتباك بكل ما تملكه من أدوات، وهي قادرة على لجمه.

ودعا إلى تضافر الجهود لكشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن "نداءنا لكل العالم أن مسؤوليتكم السياسية والإنسانية، هي أن تقفوا إلى جانب شعبنا، كما وقفتم ضد احتلالاتكم عبر العصور".كما دعا خلال مقابة مع صحفيين برازيليين، إلى ضرورة كشف زيف السياسة الأمريكية، التي تحاول إنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حتى تنهي القضية الفلسطينية واللاجئين.وعبر الحية عن اعتزاز حركة (حماس) بعلاقاتها مع كل الأشقاء والدول المناصرة لفلسطين، مطالباً كل الدول التي تربطها علاقات مع الاحتلال بقطعها، وألا تستخدم القضية الفلسطينية، جسر عبور لمصالحها.وحذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أي دولة من أن تحذو حذو الإمارات في التطبيع، كون ذلك يعزز الاحتلال على حساب شعبنا، مشيراً إلى أن "السياسة الأمريكية والصهيونية التي تحاول فرض وقائع على الأرض لن تدوم طويلاً، ولن تصمد أمام قدرة الفلسطينيين على انتزاع حقوقهم".وقال الحية: "مطمئنون أن عجلة التاريخ، ستسير لصالح شعبنا لأننا أصحاب حق، وأن الاحتلال إلى زوال، وأن أمريكا التي تزرع البغضاء في العالم، لن تجني إلا كره الشعوب وغضبها".وأضاف: أن الاحتلال واهم إذا كان يظن أنه سيكون جزءاً من المنطقة عبر التطبيع وفق (صفقة ترامب)، كما أنه لن يجني استقراره من دول الجوار، ولن يستقر ما دام يحتل أرضنا.وشدد الحية على أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الـ 67 أصبح غير متاح، مؤكداً أنه لا يوجد أرض لتقوم هذه الدولة عليها، فخطة الضم لن تبقي شيئاً من الأرض الفلسطينية.وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: إننا نؤمن بالعمل المشترك مع جميع القوى والأحزاب الفلسطينية، فهذا مبدأ أصيل لا بد منه في الانطلاق نحو تحقيق أهدافنا الوطنية كافة.وأردف: "سنواجه الاحتلال مجتمعين، ونواجه سياسة الضم وسياسة التطبيع، دون أن تنحرف بوصلة الشعب الفلسطيني من العداء للاحتلال"، لافتاً إلى أن "علاقاتنا ممتازة بكل الفصائل ومؤسسات المجتمع، وتربطنا مع فتح علاقة جيدة، خاصة بعد قرار الضم الإسرائيلي".وشدد الحية على أنه لا بد أن نتوافق على رؤية فلسطينية شاملة لمواجهة الاحتلال، فهي الطريق الأقصر للوصول إلى حق الشعب الفلسطيني.