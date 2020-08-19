جنين: إصابة العشرات بالاختناق في فقوعة ومثلث الشهداء بغاز الاحتلال

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين في قرية فقوعة شرق جنين، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها القرية.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية فجراً، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، شاباً من قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب يوسف علي عصعوص (34 عاماً)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته، وعبثت بمحتوياته.