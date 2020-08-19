شؤون فلسطينية

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عدداً من المواطنين، بينهم أسير محرر.

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرة مواطنين، بينهم 9 من العيسوية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة العيسوية، واعتقلت كلاً من: محمد وليد عبيد، ومحمد مروان عبيد، ومحمود شفيق عبيد، ومحمد موسى درباس، ويزن إبراهيم عبيد، وأحمد عايش عبيد، ومحمد غاصب عبيد، ومعتصم حمزة عبيد، ووديع داود عليان، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس، واعتقلت الشاب شادي أبو غربية.

وفي مدينة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أيمن شريدة (28 عاماً)، على طريق البحر الميت قرب أريحا.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر موسى صالح الأعرج (30 عاماً)، بعد أن داهمت منزله في ضاحية ذنابة شرق المدينة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن رياض أحمد شحادة من بلدة بيتونيا غرب المدينة، فيما شهدت البلدة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يوسف علي عصعوص من مخيم جنين.

وشهدت بلدة فقوعة قضاء جنين مواجهات عنيفة بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت خلال اقتحامها للبلدة.

وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي حملات المداهمة والاعتقالات، والتي تتركز في الليل، ويتخللها عمليات دهم وتفتيش وتخريب في منازل المواطنين وإرهاب الأطفال والنساء والسكان.

ووفق تقرير دوري، يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، ارتكبت قوات الاحتلال (1655) انتهاكاً، شملت اعتقال (393) مواطناً، بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في شهر حزيران/ يونيو الذي سبقه.

ونفذت قوات الاحتلال (280) اقتحاماً لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (341) حاجزاً، كما بلغ عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.

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