قوات الاحتلال تَشُن حملة اعتقالات واسعة في العيسوية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في القدس، معظمها في بلدة العيسوية، بينما تم اعتقال أسير محرر في طولكرم.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت العيسوية، واعتقلت كلاً من: محمد وليد عبيد، ومحمد مروان عبيد، ومحمود شفيق عبيد، ومحمد موسى درباس، ويزن إبراهيم عبيد، وأحمد عايش عبيد، ومحمد غاصب عبيد، ومعتصم حمزة عبيد، ووديع داود عليان، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس، واعتقلت الشاب شادي أبو غربية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر موسى صالح الأعرج (30 عاماً)، من ضاحية ذنابة شرق طولكرم.