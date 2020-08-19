شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية: 51 عاماً ونيران الحقد والتطرف تنهش الأقصى المبارك

الإسلامية المسيحية: 51 عاماً ونيران الحقد والتطرف تنهش الأقصى المبارك
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الأربعاء الموافق 19/8/2020، على أن ألسنة اللهب ما زالت مستعرة في المسجد الأقصى المبارك، بفعل الانتهاكات والاعتداءات اليومية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقطعان المستوطنين على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، عشية الذكرى الـ 51 لإحراقه على يد المتطرف مايكل دينس روهن.

وأشارت الهيئة إلى أن السنة الهجرية الجديدة 1442 تبدأ بذكرى أليمة على مسرى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، حيث تتزامن مع ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، حيث أتت ألسنة اللهب على أثاث المسجد المبارك وجدرانه، ومنبر صلاح الدين الأيوبي، وثلاثة أروقة داخل المسجد المبارك، وبلغت المساحة المحترقة من المسجد الأقصى أكثر من ثلث مساحته الإجمالية، حيث احترق ما يزيد عن 1500 متر مربع من المساحة الأصلية البالغة 4400 متر مربع.

وأكدت الهيئة في بيانها، على أن سلطات الاحتلال تحرق الأقصى المبارك بكافة معالمه بشكل يومي، من خلال ما تبتدعه من أساليب التهويد والتدمير، فتتزامن عمليات حفر الانفاق واقتحامات المستوطنين، وتشييد البؤر الاستيطانية من جهة، مع نيران الحرق والتطرف؛ لتحقيق الهدف الأكبر لدولة الاحتلال بهدم الأقصى وإقامة الهيكل على أنقاضه من جهة أخرى.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى على الأهوال والنكبات التي لا يزال الشعب الفلسطيني يعانيها، جراء استمرار الاحتلال لأرضه على الرغم من مرور السنوات، حيث نبدأ عاماً هجرياً جديداً، وفلسطين أرض الديانات مسرى الرسول محمد ودرب آلام المسيح، عليهما السلام، ما زالت تعاني من ويلات وانتهاكات واضحة وعلنية، يُغتال بها الشبان والأطفال بدم بارد، وينكل بالفتيات والنساء، وتهدم المنازل على مرآى ومسمع العالم أجمع.

وقال الأمين العام: يطل علينا رأس السنة الهجرية والمسجد الأقصى الشريف، ما زالت أبوابه موصودة، ويمنع دخول المسلمين والمصليين إليه منتهكاً الاحتلال الاسرائيلي حرمته، يستبيحه ويدنسه من قبل الجماعات المتطرفة، مؤكداً على ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والتحامها بالشعب الفلسطيني ببوصلته المتجهة نحو القدس، داعياً لدعم صمود المقدسيين الذين تمارس ضدهم سياسة التشريد والطرد لافراغ المدينة من سكانها ليحل مكانهم المستوطنون، مؤكداً على أن الاحتلال إلى زوال لا محالة، ما زال في فلسطين شعبٌ يؤمن بحقه المتأصل بأرضه ووطنه.

وباركت الهيئة الإسلامية المسيحية حلول السنة الهجرية الجديدة 1442، داعيةً الله عز وجل، أن يعيد هذه الذكرى، وقد خلص الشعب الفلسطيني والعالم أجمع من وباء (كورونا)، وقد انتهى الاحتلال بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

أخبار ذات صلة

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

فلسطين تُسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) بمحافظتي الخليل ونابلس

فلسطين تُسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) بمحافظتي الخليل ونابلس

العمادي: اتصالات قطرية على أعلى المستويات مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد بالقطاع

العمادي: اتصالات قطرية على أعلى المستويات مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد بالقطاع

التشريعي بغزة تشيد بموقف مجلس الأمة الكويتي المناهض للتطبيع مع الاحتلال

التشريعي بغزة تشيد بموقف مجلس الأمة الكويتي المناهض للتطبيع مع الاحتلال

الاحتلال يعتقل رئيسة شعبة الحارسات في الأقصى زينات أبو صبيح

الاحتلال يعتقل رئيسة شعبة الحارسات في الأقصى زينات أبو صبيح

رئيس وزراء باكستان: لن نعترف بإسرائيل حتى يحصل الفلسطينيون على حقهم

رئيس وزراء باكستان: لن نعترف بإسرائيل حتى يحصل الفلسطينيون على حقهم

غزة: الاقتصاد تحرر 37 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

غزة: الاقتصاد تحرر 37 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

قلقيلية: تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

قلقيلية: تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

التشريعي بغزة تشيد بموقف مجلس الأمة الكويتي المناهض للتطبيع مع الاحتلال

التشريعي بغزة تشيد بموقف مجلس الأمة الكويتي المناهض للتطبيع مع الاحتلال

الاحتلال يعتقل رئيسة شعبة الحارسات في الأقصى زينات أبو صبيح

الاحتلال يعتقل رئيسة شعبة الحارسات في الأقصى زينات أبو صبيح

رئيس وزراء باكستان: لن نعترف بإسرائيل حتى يحصل الفلسطينيون على حقهم

رئيس وزراء باكستان: لن نعترف بإسرائيل حتى يحصل الفلسطينيون على حقهم

غزة: الاقتصاد تحرر 37 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

غزة: الاقتصاد تحرر 37 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في الأسر

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في الأسر

(الميزان) يُحذّر من كارثة إنسانية نتيجة تشديد الاحتلال لحصار غزة

(الميزان) يُحذّر من كارثة إنسانية نتيجة تشديد الاحتلال لحصار غزة

جنين: إصابة العشرات بالاختناق في فقوعة ومثلث الشهداء بغاز الاحتلال

جنين: إصابة العشرات بالاختناق في فقوعة ومثلث الشهداء بغاز الاحتلال

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

منوعات

لن تصدقوا من هي زوجة الفنان المصري أحمد عبد العزيز المشهورة

لن تصدقوا من هي زوجة الفنان المصري أحمد عبد العزيز المشهورة

شرطة لندن تعتقل &#34;فادي فواز&#34; حبيب المطرب الراحل &#34;جورج مايكل&#34;

شرطة لندن تعتقل "فادي فواز" حبيب المطرب الراحل "جورج مايكل"

بعد تسريب السهرة الخاصة.. شاهد:(بدرية أحمد) تُهدد (ملاك الكويتية): &#34;فضايحك بدبي عندي&#34;

بعد تسريب السهرة الخاصة.. شاهد:(بدرية أحمد) تُهدد (ملاك الكويتية): "فضايحك بدبي عندي"

طلب عاجل من فنانة مصرية إثر نقلها إلى المستشفى.. هذا مضمونه

طلب عاجل من فنانة مصرية إثر نقلها إلى المستشفى.. هذا مضمونه

شاهد: طارق العريان يخرج عن صمته بشأن علاقته العاطفية مع نيكول سعفان

شاهد: طارق العريان يخرج عن صمته بشأن علاقته العاطفية مع نيكول سعفان

شاهد: هكذا طلب حبيب زينة مكي يدها للزواج

شاهد: هكذا طلب حبيب زينة مكي يدها للزواج

شاهد: ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين سحب الكابل

شاهد: ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين سحب الكابل

حبس أشهر مصممة أزياء مغربية لمحاولتها تصوير دنيا بطمة في هذا المكان

حبس أشهر مصممة أزياء مغربية لمحاولتها تصوير دنيا بطمة في هذا المكان

رد فعل غير متوقع من نيكول سعفان بعد تصدر خبر علاقتها بطارق العريان

رد فعل غير متوقع من نيكول سعفان بعد تصدر خبر علاقتها بطارق العريان

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل مجددا ببدلة رقص

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل مجددا ببدلة رقص

عربي

السعودية: عدم حظر السلاح على إيران سيفضي لمزيد من الدمار والخراب

السعودية: عدم حظر السلاح على إيران سيفضي لمزيد من الدمار والخراب

موافقة نهائية على قانون &#34;ضحايا الجرائم الجنسية&#34; في مصر

موافقة نهائية على قانون "ضحايا الجرائم الجنسية" في مصر

الكويت ترد على كوشنر.. ملتزمون بموقفنا من التطبيع مع إسرائيل

الكويت ترد على كوشنر.. ملتزمون بموقفنا من التطبيع مع إسرائيل

مصر: تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر: تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)