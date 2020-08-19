محافظ سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بقرية "مسحة"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن حالة الإصابة من قرية "مسحة"، وهي من ضمن المحجورين ومخالطة لشقيقتها المصابة، وبذلك يبلغ عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 24 حالة.
أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن حالة الإصابة من قرية "مسحة"، وهي من ضمن المحجورين ومخالطة لشقيقتها المصابة، وبذلك يبلغ عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 24 حالة.
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