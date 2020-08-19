محافظ سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بقرية "مسحة"

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.





وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن حالة الإصابة من قرية "مسحة"، وهي من ضمن المحجورين ومخالطة لشقيقتها المصابة، وبذلك يبلغ عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 24 حالة.