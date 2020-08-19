"الصحة" بغزة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم تسجيل ثلاث أصابات جديدة بالفيروس في القطاع، من داخل مراكز الحجر الصحي لعائدين مؤخراً عبر (معبر رفح).





وكانت "الصحة" بغزة أعلنت مساء الاثنين الماضي، تسجيل ثماني إصابات جديدة بالفيروس في القطاع من داخل مراكز الحجر الصحي، منهم خمس إصابات عائدة عبر معبر بيت حانون/إيرز، وثلاث من العائدين عبر معبر رفح مؤخراً.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في القطاع.