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بداية خانيونس تحكم بالإعدام شنقاً على مدان بعملية قتل

بداية خانيونس تحكم بالإعدام شنقاً على مدان بعملية قتل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية خانيونس، جنوب قطاع غزة، حكمًا بالإعدام شنقاً على المُدان (ص. ح)، قاتل المجني عليه محمود بشار الحمايدة.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها، تقديمها راسخ البينة والأدلة القطعية أمام المحكمة المختصة؛ لارتكاب الجاني تهمة القتل قصداً، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

وشددت على اهتمامها بمتابعة قضايا الرأي العام، وتحقيق الردع العام للعابثين بأمن واستقرار المجتمع.

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