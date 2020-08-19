المكسيك: 5506 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) و751 وفاة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت المكسيك 5506 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 531239.



كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 751 وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 57774، منذ بدء تفشي الفيروس في آذار/مارس الماضي.