المكسيك: 5506 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) و751 وفاة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت المكسيك 5506 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 531239.
كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 751 وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 57774، منذ بدء تفشي الفيروس في آذار/مارس الماضي.
سجلت المكسيك 5506 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 531239.
كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 751 وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 57774، منذ بدء تفشي الفيروس في آذار/مارس الماضي.
التعليقات