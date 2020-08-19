(كورونا) بألمانيا: 1510 إصابات مؤكدة وسبع حالات وفاة جديدة

سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء، 1510 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الفيروس في البلاد، بآذار/مارس الماضي، إلى 226914.



وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفاع عدد الوفيات سبع حالات ليصبح الإجمالي 9243.











رام الله - دنيا الوطن