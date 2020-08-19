الصين: 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت الصين اليوم الأربعاء، 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البر الرئيسي.



ويشير هذا الرقم إلى انخفاض من 22 إصابة في اليوم السابق، وفق ما قالت اللجنة الوطنية للصحة في البلاد.



وذكرت اللجنة، أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، فيما لم يتم تسجيل إي حالات إصابة محلية، لليوم الثالث على التوالي ولم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 18 آب/أغسطس 84888 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.



رام الله - دنيا الوطن