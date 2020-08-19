الأرجنتين: عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) يتجاوز 300 ألفاً

يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة في البلاد، 6840 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم الثلاثاء و172 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 305966 إصابة، بينما وصلت الوفيات إلى 6048 حالة.



وفرضت الحكومة الأسبوع الماضي القيود في العاصمة بوينس أيرس مع بلوغ حالات الإصابة أعلى مستويات جديدة فيما جرى تخفيف القيود في مناطق أخرى.









رام الله - دنيا الوطنتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الأرجنتين 300 ألف إصابة، فيما وصل عدد الوفيات 6000.