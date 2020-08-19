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مصر: تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر: تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل مصر تسجيل أرقام منخفضة في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19). 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و11 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزراة: إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة".

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