مصر: تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تواصل مصر تسجيل أرقام منخفضة في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
تواصل مصر تسجيل أرقام منخفضة في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وأعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و11 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزراة: إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة".
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