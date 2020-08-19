المغرب يسجل أكبر عدد يومي بعدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجل المغرب في آخر إحصائية له بشأن الحالة الوبائية، أكبر عدد يومي بعدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).



وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 33 حالة، مقابل 23 يوم الإثنين، فيما تم تسجيل 1245 حالة إصابة جديدة، مقابل 1069 في اليوم السابق.



وبذلك يبلغ مجموع المصابين منذ الثاني من آذار/مارس الماضي، تاريخ ظهور أول حالة في المغرب، 44830.