محافظ قلقيلية: تعافي خمس حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المدينة



وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أنه بذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بالمحافظة 233 إصابة.





وتشهد فلسطين ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بالفيروس، حيث تم تسجيل أمس الثلاثاء، أكثر من 600 حالة إصابة جديدة، وهو رقم قياسي منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

رام الله - دنيا الوطنأفاد محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، بتعافي خمس حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا) من مدينة قلقيلية.