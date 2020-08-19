محافظ قلقيلية: تعافي خمس حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المدينة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، بتعافي خمس حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا) من مدينة قلقيلية.
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أنه بذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بالمحافظة 233 إصابة.
أفاد محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، بتعافي خمس حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا) من مدينة قلقيلية.
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أنه بذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بالمحافظة 233 إصابة.
وتشهد فلسطين ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بالفيروس، حيث تم تسجيل أمس الثلاثاء، أكثر من 600 حالة إصابة جديدة، وهو رقم قياسي منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.
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