ألقى جهاز الأمن الوقائي في نابلس، القبض على أحد المطلوبين الخطيرين للعدالة في الضفة الغربية، وذلك في مخيم بلاطة شرق نابلس.



جاء ذلك بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة، وبإسناد من قوات الأمن الوطني، وفق بيان أصدرته إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز.



والمتهم من منطقة الخليل، ومطلوب منذ فترة، ومتهم بارتكاب عدة جرائم بالخليل، فيما تم القبض أيضاً على شخصين آخرين مسلحين كانا برفقته في المخيم.



وأشار البيان إلى أنه سيتم تحويل المعتقلين إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول.



رام الله - دنيا الوطن