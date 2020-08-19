تقديراً لدوره الوطني.. الرئيس عباس يقلد شعث النجمة الكبرى من وسام القدس





جاء ذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء أمس الثلاثاء، بحضور عدد من أعضاء اللجنتين المركزية والتنفيذية والقيادة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ومنح الرئيس عباس شعث النجمة الكبرى، تقديراً لدوره الوطني ومسيرته النضالية المشرفة، وتثمينا لعطائه في مجال العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية ولجهوده في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة وحريته واستقلاله.











رام الله - دنيا الوطنقلد الرئيس محمود عباس، د. نبيل شعث، النجمة الكبرى من وسام القدس.