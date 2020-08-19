شؤون فلسطينية

تقديراً لدوره الوطني.. الرئيس عباس يقلد شعث النجمة الكبرى من وسام القدس

تقديراً لدوره الوطني.. الرئيس عباس يقلد شعث النجمة الكبرى من وسام القدس
خلال تسليم وسام القدس
رام الله - دنيا الوطن
قلد الرئيس محمود عباس، د. نبيل شعث، النجمة الكبرى من وسام القدس.

جاء ذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء أمس الثلاثاء، بحضور عدد من أعضاء اللجنتين المركزية والتنفيذية والقيادة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ومنح الرئيس عباس شعث النجمة الكبرى، تقديراً لدوره الوطني ومسيرته النضالية المشرفة، وتثمينا لعطائه في مجال العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية ولجهوده في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة وحريته واستقلاله.


أخبار ذات صلة

مؤسسات حقوقية: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإدخال الوقود لغزة

مؤسسات حقوقية: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإدخال الوقود لغزة

محافظ قلقيلية: تعافي خمس حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المدينة

محافظ قلقيلية: تعافي خمس حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المدينة

تفاصيل محادثات بين وزير الخارجية الأردني وعريقات بعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

تفاصيل محادثات بين وزير الخارجية الأردني وعريقات بعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

نابلس: القبض على أحد المطلوبين الخطيرين للعدالة

نابلس: القبض على أحد المطلوبين الخطيرين للعدالة

تعرّف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

تعرّف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

الطقس في فلسطين.. استمرار الأجواء الحارة بمعظم المناطق

الطقس في فلسطين.. استمرار الأجواء الحارة بمعظم المناطق

أبو بكر: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي طعنة بحق دماء الشهداء وعذابات الأسرى

أبو بكر: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي طعنة بحق دماء الشهداء وعذابات الأسرى

طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة شرقي مدينة غزة

طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة شرقي مدينة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مؤسسات حقوقية: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإدخال الوقود لغزة

مؤسسات حقوقية: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإدخال الوقود لغزة

أبو بكر: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي طعنة بحق دماء الشهداء وعذابات الأسرى

أبو بكر: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي طعنة بحق دماء الشهداء وعذابات الأسرى

القيادة الفلسطينية تؤكد على أهمية تفعيل المقاومة الشعبية

القيادة الفلسطينية تؤكد على أهمية تفعيل المقاومة الشعبية

السفير الديك: جهود فلسطينية أردنية مشتركة متواصلة للتخفيف من معاناة شعبنا

السفير الديك: جهود فلسطينية أردنية مشتركة متواصلة للتخفيف من معاناة شعبنا

الرئيس عباس بمستهل اجتماع القيادة: الشعب الفلسطيني وحدة واحدة ضد المؤامرة

الرئيس عباس بمستهل اجتماع القيادة: الشعب الفلسطيني وحدة واحدة ضد المؤامرة

موقع إسرائيلي: النيران التهمت 750 دونماً بمستوطنات الغلاف منذ الصباح بفعل البالونات

موقع إسرائيلي: النيران التهمت 750 دونماً بمستوطنات الغلاف منذ الصباح بفعل البالونات

الخارجية الفلسطينية: حالتا وفاة بين جالياتنا بأمريكا والسعودية بسبب (كورونا)

الخارجية الفلسطينية: حالتا وفاة بين جالياتنا بأمريكا والسعودية بسبب (كورونا)

نتنياهو: حكم الحريق كحكم الصاروخ ومستعدون لجولة تصعيد

نتنياهو: حكم الحريق كحكم الصاروخ ومستعدون لجولة تصعيد

منوعات

حبس أشهر مصممة أزياء مغربية لمحاولتها تصوير دنيا بطمة في هذا المكان

حبس أشهر مصممة أزياء مغربية لمحاولتها تصوير دنيا بطمة في هذا المكان

رد فعل غير متوقع من نيكول سعفان بعد تصدر خبر علاقتها بطارق العريان

رد فعل غير متوقع من نيكول سعفان بعد تصدر خبر علاقتها بطارق العريان

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل مجددا ببدلة رقص

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل مجددا ببدلة رقص

صور: فيفي عبده بإطلاله جريئة من الساحل الشمالي

صور: فيفي عبده بإطلاله جريئة من الساحل الشمالي

شاهد: لعشاق بوليوود.. أفضل 10 أفلام هندية في التاريخ

شاهد: لعشاق بوليوود.. أفضل 10 أفلام هندية في التاريخ

شاهد: نجوم ونجمات تعرضوا للخيانة الزوجية.. اعترافات وقصص مثيرة

شاهد: نجوم ونجمات تعرضوا للخيانة الزوجية.. اعترافات وقصص مثيرة

شاهد: (مأذون المشاهير) يكشف كواليس ليلة طلاق نور الشريف من بوسي..لن تصدقها

شاهد: (مأذون المشاهير) يكشف كواليس ليلة طلاق نور الشريف من بوسي..لن تصدقها

أصالة ترد على الخيانة بصورة لإبنيها وتُعلق: &#34;لولاهما لكان لقلبي حديث آخر&#34;

أصالة ترد على الخيانة بصورة لإبنيها وتُعلق: "لولاهما لكان لقلبي حديث آخر"

صور: إبنة ماجدة زكي وكمال أبو رية تُشعل السوشيال ميديا.. فمن تشبه؟

صور: إبنة ماجدة زكي وكمال أبو رية تُشعل السوشيال ميديا.. فمن تشبه؟

شاهد: ماغي فرح تصدم متابعيها بتوقعات جديدة للفترة القادمة

شاهد: ماغي فرح تصدم متابعيها بتوقعات جديدة للفترة القادمة

عربي

مصر: تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر: تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

المغرب يسجل أكبر عدد يومي بعدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا)

المغرب يسجل أكبر عدد يومي بعدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا)

سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي

سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي

شاهد: احتجاجات أمام سفارة الإمارات بتونس تنديداً بقرار التطبيع مع إسرائيل

شاهد: احتجاجات أمام سفارة الإمارات بتونس تنديداً بقرار التطبيع مع إسرائيل