جو بايدن يفوز رسمياً بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية





وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تكون المنافسة شرسة بين ترامب وبايدن، في وقت يتفشى فيه مرض (كوفيد-19) بشكل كبير في الولايا المتحدة.

رام الله - دنيا الوطنفاز جو بايدن رسمياً اليوم الأربعاء، بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية مرشحا للحزب.يأتي ذلك في المؤتمر العام للحزب، تحت عنوان ”القيادة تهم“، والذي استهدف إثبات أن بايدن سيمثل العودة للوضع الطبيعي بعد ”فوضى“ إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، على حد قول كلينتون.وبذلك يكون بايدن المرشح الرئيسي لمنافسة الرئيس الحالي، من الحزب الجمهوري، دونالد ترامب الذي يسعى لفترة رئاسية ثانية.وقال الرئيسان السابقان، بيل كلينتون وجيمي كارتر: إن بايدن لديه الخبرة والنزاهة لاستعادة أمريكا التي دمرها الوباء، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).وقال كلينتون في مقطع فيديو مسجل "في وقت مثل هذا، يجب أن يكون المكتب البيضاوي مركز قيادة... هو بدلا من ذلك مركز عاصفة. هناك فوضى فحسب. شيء واحد فقط لا يتغير قط، إصراره على إنكار المسؤولية وإلقاء اللوم".