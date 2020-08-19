أبو بكر: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي طعنة بحق دماء الشهداء وعذابات الأسرى





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء: إن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات طعنة معيبة ومخزية بحق دماء شهدائنا وعذابات أسرانا الأبطال.وأضاف، أن مثل هذا الغدر العربي والتباهي والتفاخر بمثل هذه المواقف والاتفاقات المشينة على ألسنة الساسة الإماراتيين مع عدونا وعدو العروبة، لا يعتبر إلا وسمة عار في تاريخ هذه الحكومة الإماراتية التي نسيت أو تناست أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه، حتى وإن تخلت عنه الأرض برمتها.أقوال أبو بكر تلك، جاءت خلال زيارته ووفد من الهيئة لعدد من الأسرى المحررين في محافظات نابلس وجنين وطولكرم.حيث زار أبو بكر ووفد الهيئة في جنين برفقة نائب المحافظ كمال أبو الرب، ثلاثة أسرى محررين، قضوا أكثر من 13 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهم: كل من حمدان حمدان ويوسف عبد العزيز وعبد الرحمن فرحات.فيما زار الوفد في مدينة طولكرم ثلاثة أسرى محررين قضى كل منهم 16 عاماً في الأسر، وهم كل من: الأسير محمد الأشقر ومحمد سالم، وفتح الله الهمشري، وكذلك عيادة المريض الحاج عيد بواقنة والد الأسير سالم بواقنة المعتقل منذ العام 2002 والمحكوم بالسجن مدى الحياة.كما قام أبو بكر ووفد الهيئة، بزيارة الأسير المحرر مهند الأغبر من مدينة نابلس، وذلك بعد قضائه 14 عاماً في سجون الاحتلال.