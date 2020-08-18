دولي

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 13 وفاة و1342 إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 13 وفاة و1342 إصابة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 وفاة و1342 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 705 وفيات وحصيلة الإصابات إلى 96,093 إصابة.

ووفقاً لمعطيات الصحة الإسرائيلية، تم تسجيل 8 وفيات و1024 إصابة خلال اليوم، ويبلغ عدد الإصابات النشطة 23,417 إصابة، و404 مصابين بحالة صحية حرجة منهم 117 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات، وبلغ عدد حالات التعافي 71,971 حالة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وفي سياق متصل، قال منسق مكافحة (كورونا) في وزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور روني غامزو، إنه قد يوصي بفرض قيود مشددة أكثر على الجمهور تحسباً من انتشار أوسع لفيروس (كورونا)، بحلول الأعياد اليهودية، والتي تبدأ برأس السنة العبرية، في 18 أيلول/ سبتمبر المقبل، وتنتهي بعيد "العرش" في 9 تشرين الأول/ أكتوبر.

وحول احتمال فرض إغلاق خلال الأعياد اليهودية، قال غامزو إنه "ندرك جيداً جميعناً الإشكالية المتعلقة بالتنقل والترفيه والعزائم في الأعياد، وليس ملائماً أن نقرر في هذا الأمر الآن، وتفرض الأعياد تحديًا آخر إضافة إلى التحديات الموجودة في جهاز التعليم، ونحن ندرك أنه إذا وُجدنا في مستوى انتشار مرتفع للفيروس قبيل الأعياد، فإنه ينبغي التفكير بقيود".

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