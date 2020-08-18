شؤون فلسطينية

طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة شرقي مدينة غزة

طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة شرقي مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، موقعاً للمقاومة الفلسطينية، في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، بعدة صواريخ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.

وفي التفاصيل، استهدفت طائرات الاحتلال من نوع (F16)، بثلاثة صواريخ على الأقل، موقع عبيدة، الواقع في شارع 10، جنوبي حي الزيتون شرق مدينة غزة، بحسب ما جاء على (إذاعة الأقصى).

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هاجمت مقاتلات وطائرات تابعة للجيش الإسرائيلي مؤخرًا عددًا من الأهداف التابعة لحركة (حماس) في قطاع غزة، خلال الهجوم تم استهداف مجمع عسكري لإحدى الوحدات الخاصة التابعة للمنظمة، وذلك ردًا على إطلاق صاروخ هذا المساء وإطلاق بالونات حارقة خلال النهار".

بدورها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية: "في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة والصاروخ تجاه الغلاف، الجيش الإسرائيلي، بدأ يقصف في قطاع غزة".

وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد زعم، أن قذيفة صاروخية، أطلقت في وقت سابق من مساء اليوم، من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة.

أخبار ذات صلة

القيادة الفلسطينية تؤكد على أهمية تفعيل المقاومة الشعبية

القيادة الفلسطينية تؤكد على أهمية تفعيل المقاومة الشعبية

السفير الديك: جهود فلسطينية أردنية مشتركة متواصلة للتخفيف من معاناة شعبنا

السفير الديك: جهود فلسطينية أردنية مشتركة متواصلة للتخفيف من معاناة شعبنا

إعلام الاحتلال: قذيفة صاروخية أطلقت من غزة وصفارات الإنذار دوت بمستوطنات الغلاف

إعلام الاحتلال: قذيفة صاروخية أطلقت من غزة وصفارات الإنذار دوت بمستوطنات الغلاف

الرئيس عباس بمستهل اجتماع القيادة: الشعب الفلسطيني وحدة واحدة ضد المؤامرة

الرئيس عباس بمستهل اجتماع القيادة: الشعب الفلسطيني وحدة واحدة ضد المؤامرة

موقع إسرائيلي: النيران التهمت 750 دونماً بمستوطنات الغلاف منذ الصباح بفعل البالونات

موقع إسرائيلي: النيران التهمت 750 دونماً بمستوطنات الغلاف منذ الصباح بفعل البالونات

الخارجية الفلسطينية: حالتا وفاة بين جالياتنا بأمريكا والسعودية بسبب (كورونا)

الخارجية الفلسطينية: حالتا وفاة بين جالياتنا بأمريكا والسعودية بسبب (كورونا)

نتنياهو: حكم الحريق كحكم الصاروخ ومستعدون لجولة تصعيد

نتنياهو: حكم الحريق كحكم الصاروخ ومستعدون لجولة تصعيد

مجلس نقابة العاملين بجامعة الأزهر يعلن نتائج انتخاباته للدورة 25

مجلس نقابة العاملين بجامعة الأزهر يعلن نتائج انتخاباته للدورة 25

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

موقع إسرائيلي: النيران التهمت 750 دونماً بمستوطنات الغلاف منذ الصباح بفعل البالونات

موقع إسرائيلي: النيران التهمت 750 دونماً بمستوطنات الغلاف منذ الصباح بفعل البالونات

مجلس نقابة العاملين بجامعة الأزهر يعلن نتائج انتخاباته للدورة 25

مجلس نقابة العاملين بجامعة الأزهر يعلن نتائج انتخاباته للدورة 25

العالول: كل مساعي الاحتلال بإقامة علاقات تطبيعية مع الدول العربية &#34;عبث&#34;

العالول: كل مساعي الاحتلال بإقامة علاقات تطبيعية مع الدول العربية "عبث"

الرئيس الإسرائيلي من غلاف غزة: إذا أرادت حماس الحرب ستحصل عليها

الرئيس الإسرائيلي من غلاف غزة: إذا أرادت حماس الحرب ستحصل عليها

إعلام الاحتلال: اندلاع 36 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة منذ الصباح بفعل البالونات

إعلام الاحتلال: اندلاع 36 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة منذ الصباح بفعل البالونات

حماس: لن نقبل باستمرار الحصار وسنخوض معركتنا بكل الوسائل والأدوات

حماس: لن نقبل باستمرار الحصار وسنخوض معركتنا بكل الوسائل والأدوات

عضو (كنيست): لن يتحقق الهدوء حتى يتم القضاء على قيادة حماس

عضو (كنيست): لن يتحقق الهدوء حتى يتم القضاء على قيادة حماس

مجدلاني يبحث مع ممثلة كندا التعاون المشترك لقطاع الحماية والرعاية الاجتماعية

مجدلاني يبحث مع ممثلة كندا التعاون المشترك لقطاع الحماية والرعاية الاجتماعية

منوعات

حبس أشهر مصممة أزياء مغربية لمحاولتها تصوير دنيا بطمة في هذا المكان

حبس أشهر مصممة أزياء مغربية لمحاولتها تصوير دنيا بطمة في هذا المكان

رد فعل غير متوقع من نيكول سعفان بعد تصدر خبر علاقتها بطارق العريان

رد فعل غير متوقع من نيكول سعفان بعد تصدر خبر علاقتها بطارق العريان

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل مجددا ببدلة رقص

شاهد: رانيا يوسف تثير الجدل مجددا ببدلة رقص

صور: فيفي عبده بإطلاله جريئة من الساحل الشمالي

صور: فيفي عبده بإطلاله جريئة من الساحل الشمالي

شاهد: لعشاق بوليوود.. أفضل 10 أفلام هندية في التاريخ

شاهد: لعشاق بوليوود.. أفضل 10 أفلام هندية في التاريخ

شاهد: نجوم ونجمات تعرضوا للخيانة الزوجية.. اعترافات وقصص مثيرة

شاهد: نجوم ونجمات تعرضوا للخيانة الزوجية.. اعترافات وقصص مثيرة

شاهد: (مأذون المشاهير) يكشف كواليس ليلة طلاق نور الشريف من بوسي..لن تصدقها

شاهد: (مأذون المشاهير) يكشف كواليس ليلة طلاق نور الشريف من بوسي..لن تصدقها

أصالة ترد على الخيانة بصورة لإبنيها وتُعلق: &#34;لولاهما لكان لقلبي حديث آخر&#34;

أصالة ترد على الخيانة بصورة لإبنيها وتُعلق: "لولاهما لكان لقلبي حديث آخر"

صور: إبنة ماجدة زكي وكمال أبو رية تُشعل السوشيال ميديا.. فمن تشبه؟

صور: إبنة ماجدة زكي وكمال أبو رية تُشعل السوشيال ميديا.. فمن تشبه؟

شاهد: ماغي فرح تصدم متابعيها بتوقعات جديدة للفترة القادمة

شاهد: ماغي فرح تصدم متابعيها بتوقعات جديدة للفترة القادمة

عربي

سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي

سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي

شاهد: احتجاجات أمام سفارة الإمارات بتونس تنديداً بقرار التطبيع مع إسرائيل

شاهد: احتجاجات أمام سفارة الإمارات بتونس تنديداً بقرار التطبيع مع إسرائيل

الصحة السورية تسجل أعلى حصيلة وفيات جديدة بـ (كورونا)

الصحة السورية تسجل أعلى حصيلة وفيات جديدة بـ (كورونا)

الأوقاف المصرية: بدون صلاة الجمعة لا نستطيع العيش

الأوقاف المصرية: بدون صلاة الجمعة لا نستطيع العيش