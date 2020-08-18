طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة شرقي مدينة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، موقعاً للمقاومة الفلسطينية، في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، بعدة صواريخ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.



وفي التفاصيل، استهدفت طائرات الاحتلال من نوع (F16)، بثلاثة صواريخ على الأقل، موقع عبيدة، الواقع في شارع 10، جنوبي حي الزيتون شرق مدينة غزة، بحسب ما جاء على (إذاعة الأقصى).



بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هاجمت مقاتلات وطائرات تابعة للجيش الإسرائيلي مؤخرًا عددًا من الأهداف التابعة لحركة (حماس) في قطاع غزة، خلال الهجوم تم استهداف مجمع عسكري لإحدى الوحدات الخاصة التابعة للمنظمة، وذلك ردًا على إطلاق صاروخ هذا المساء وإطلاق بالونات حارقة خلال النهار".



بدورها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية: "في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة والصاروخ تجاه الغلاف، الجيش الإسرائيلي، بدأ يقصف في قطاع غزة".



وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد زعم، أن قذيفة صاروخية، أطلقت في وقت سابق من مساء اليوم، من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة.