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سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي

سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن صاروخاً من نوع (كاتيوشا) سقط في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت: "تبين أن انطلاقه كان من قرية الفياض جنوب شرق المطار".

وأعلنت مصادر أمنية عراقية، أمس الاثنين، عن سقوط صاروخين في محيط المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت المصادر، أن "الصاروخين سقطا في محيط المنطقة، ولم يتسببا بأي خسائر بشرية".

وأعلن، أمس السبت، عن سقوط 3 صواريخ (كاتيوشا) في محيط معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.

من جهتها، أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، "سقوط صاروخي (كاتيوشا) داخل معسكر التاجي شمالي بغداد"، مشيرة إلى أن "انطلاقهما كان من منطقة الراشدية على الضفة المقابلة من نهر دجلة".

وأعلنت الخلية، الجمعة، عن سقوط 3 صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي، دون وقوع خسائر في الأرواح.

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