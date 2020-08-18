شاهد: احتجاجات أمام سفارة الإمارات بتونس تنديداً بقرار التطبيع مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطننظم عدد من مكونات المجتمع المدني، وممثلي الأحزاب في تونس اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات، تنديداً بقرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل.وعبر نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي البغوري في تصريح لـ (موزاييك) عن دعم نقابة الصحفيين التونسيين دون شروط لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبناء وطنه على أرضه، وتأييد السلام في منطقة الشرق الأوسط.وشدد على أنه لا يمكن إحلال السلام في المنطقة المذكورة في ظل تواصل انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.ودعا البغوري إلى ضرورة انسجام الموقف الرسمي التونسي مع الموقف الشعبي، القاضي برفض أي تطبيع وأي تشجيع لمواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية.من جهته، أكد فتحي عبازة، عضو "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع" المكونة من مجموعة أحزاب ومنظمات وجمعيات، رفض التطبيع الذي يمثل خطراً على الإنسانية أكثر منه خطراً على الأمن القومي العربي.وطالب الرئيس قيس سعيد، بأن يكون في مستوى وعوده بخصوص اعتبار التطبيع خيانة عظمى، وتقديم مبادرة تشريعية في هذا الصدد.