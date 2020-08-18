الصحة السورية تسجل أعلى حصيلة وفيات جديدة بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس (كورونا)، وذلك بالاعلان عن خمس وفيات جديدة، اليوم الثلاثاء.



وقالت الوزارة: "إن عدد الوفيات بالفيروس، ارتفع إلى 73، وتوزعت على دمشق، التي سجلت فيها اليوم حالتا وفاة، ووفاة واحدة في كل من الحسكة وحمص ودير الزور"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



كما أعلنت الوزارة، تسجيل 80 إصابة جديدة اليوم، بانخفاض طفيف عن يوم أمس، الذي تم الإعلان فيه عن تسجيل 87 إصابة، وهو أعلى معدل يومي للإصابات.



ووفق الإحصاءات الجديدة، ارتفع عدد الإصابات إلى 1844 توزع معظمها في دمشق (18 إصابة) وحلب 17 واللاذقية 5 وفي ريف دمشق 5 في حمص 4 وفي الحسكة 2 وفي طرطوس 3 في حماة.



كذلك أعلنت الوزارة شفاء 6 حالات؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 431.