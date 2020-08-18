الصحة السورية تسجل أعلى حصيلة وفيات جديدة بـ (كورونا)

الصحة السورية تسجل أعلى حصيلة وفيات جديدة بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس (كورونا)، وذلك بالاعلان عن خمس وفيات جديدة، اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة: "إن عدد الوفيات بالفيروس، ارتفع إلى 73، وتوزعت على دمشق، التي سجلت فيها اليوم حالتا وفاة، ووفاة واحدة في كل من الحسكة وحمص ودير الزور"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
كما أعلنت الوزارة، تسجيل 80 إصابة جديدة اليوم، بانخفاض طفيف عن يوم أمس، الذي تم الإعلان فيه عن تسجيل 87 إصابة، وهو أعلى معدل يومي للإصابات.
ووفق الإحصاءات الجديدة، ارتفع عدد الإصابات إلى 1844 توزع معظمها في دمشق (18 إصابة) وحلب 17 واللاذقية 5 وفي ريف دمشق 5 في حمص 4 وفي الحسكة 2 وفي طرطوس 3 في حماة.
كذلك أعلنت الوزارة شفاء 6 حالات؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 431.
أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس (كورونا)، وذلك بالاعلان عن خمس وفيات جديدة، اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة: "إن عدد الوفيات بالفيروس، ارتفع إلى 73، وتوزعت على دمشق، التي سجلت فيها اليوم حالتا وفاة، ووفاة واحدة في كل من الحسكة وحمص ودير الزور"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
كما أعلنت الوزارة، تسجيل 80 إصابة جديدة اليوم، بانخفاض طفيف عن يوم أمس، الذي تم الإعلان فيه عن تسجيل 87 إصابة، وهو أعلى معدل يومي للإصابات.
ووفق الإحصاءات الجديدة، ارتفع عدد الإصابات إلى 1844 توزع معظمها في دمشق (18 إصابة) وحلب 17 واللاذقية 5 وفي ريف دمشق 5 في حمص 4 وفي الحسكة 2 وفي طرطوس 3 في حماة.
كذلك أعلنت الوزارة شفاء 6 حالات؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 431.
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